JULIA SHAPIRO (CHASTITY BELT) ANNUNCIA IL NUOVO ALBUM E LO ANTICIPA CON IL SINGOLO “COME WITH ME”

Julia Shapiro dei Chastity Belt è tornata in versione solista, annunciano il nuovo album “Zorked”, condividendo “Come With Me”, primo assaggio del disco.

Ricordiamo che la Shapiro aveva pubblicato il suo album di debutto solista nel 2019 “Perfect Version“.

Per realizzare “Zorked”, la Shapiro si è trasferita a Los Angeles da Seattle. Il nuovo album è co-prodotto dalla coinquilina di Shapiro, Melina Duterte.

La Shapiro dice del titolo dell’album: “È divertente forzare la gente a dire Zorked ad alta voce. Qualsiasi altro titolo suonava pretenzioso“.

Tracklist:

Death (XIII)

Come With Me

Wrong Time

Someone

Reptile! Reptile!

Pure Bliss

Hellscape

Do Nothing About It

Zorked

Hall of Mirrors

L’album “Zorked” di Julia Shapiro sarà pubblicato il 15 ottobre via Suicide Squeeze Records, ed è disponibile il pre-order.