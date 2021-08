NEL CONCERTO LONDINESE DEI GORILLAZ TANTI OSPITI E 3 NUOVE CANZONI: GUARDA IL BRANO ESEGUITO CON ROBERT SMITH DEI THE CURE

Al loro show gratuito alla O2 Arena di Londra del 10 agosto, i Gorillaz hanno presentato tre nuovi brani e hanno portato sul palco una marea di artisti ospiti.

Lo spettacolo era un evento gratuito per i lavoratori del NHS e le loro famiglie, a titolo di ringraziamento per i loro sforzi durante la pandemia di coronavirus.

All’inizio della serata, Robert Smith dei The Cure è salito sul palco per eseguire “Strange Timez”, un brano dal loro settimo album in studio “Song Machine, Season One: Strange Timez“, uscito lo scorso anno.

In seguito, artisti del calibro di Peter Hook dei New Order, Popcaan, Leee John, Fatoumata Diawara, Shaun Ryder e Rowetta, slowthai e Slaves, Posdunos dei De La Soul, EARTHGANG, Little Smiz e Sweetie Irie si sono uniti a Damon Albarn e compagni per eseguire svariati brani.

Nel mezzo del loro set, i Gorillaz hanno piazzato anche tre nuove canzoni: “Meanwhile” con Jelani Blackman, “Jimmy Jimmy” con AJ Tracey e “De Ja Vu” con Alicai Harley.

Photo: Drew de F Fawkes, CC BY 2.0, via Wikimedia Commons