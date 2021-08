SEA GIRLS: IL NUOVO ALBUM USCIRà A GENNAIO 2022, INTANTO IL NUOVO SINGOLO

Dopo la loro cover di “Nothing Breaks Like A Heart” all’inizio di quest’anno, i Sea Girls sono tornati con “Sick”, il primo singolo dal loro nuovo album “Homesick” atteso il 14 gennaio 2022 via Polydor Records (pre-order). Il disco è il seguito di “Open Up Your Head”

Henry Camamile dice del nuovo brano: ““Sick” sono io che elenco le cose con cui sono incazzato e mi sento dispiaciuto per me stesso, è una canzone di crescita dove mi rendo conto che non sono più un bambino. Sono io nella mia camera da letto a casa che sbraito con i miei pensieri e scendo nel buco dell’incazzatura. Sono stufo di tutto, dalle cose che amavo alle cose che mi sembrano vacue, come consumare e comprare. Tutte queste emozioni si stanno accumulando e sono io che chiedo solo un reset, una soluzione infantile“.

Aggiunge: “È stato un punto di svolta nella scrittura di questo album in cui le canzoni sono basate sulla preoccupazione per le altre persone e su come si sentivano. Il punto di svolta in cui ho iniziato a scrivere chiaramente con una prospettiva più grande. Mi sento letteralmente crescere in questa canzone“.

L’album è prodotto da Larry Hibbitt e vanta la co-produzione di Jacknife Lee, Jonny Coffer e Cass Lowe.

Camamile dice del disco: “Immagina noi chiusi in studio nella piovosa Brixton a lavorare con i produttori in remoto in California. Quello scontro di mondi è il suono di questo disco, il suo DNA. Fare un album in questo modo, a distanza e a 5000 miglia di distanza, era un’idea folle e non avrebbe dovuto funzionare, ma è successo“.

Tracklist:

1. Hometown

2. Sick

3. Lonely

4. Someone’s Daughter Someone’s Son

5. Sleeping With You

6. Paracetomol Blues

7. Again Again

8. Lucky

9. Higher

10. Cute Guys

11. Friends

12. Watch Your Step (deluxe edition bonus track)

13. I Got You (deluxe edition bonus track)