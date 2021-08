THE PARROTS: GUARDA IL VIDEO DEL NUOVO SINGOLO “LO DEJARíA TODO”

Il secondo LP dei Parrots, “Dos”, uscirà il prossimo 29 ottobre via Heavenly Recordings a distanza di oltre cinque anni dal loro debutto full-length “Los Niños Sin Miedo”.

Prodotto da Tom Furse degli Horrors, il disco è stato poi mixato da Claudius Mittendorfer (Parquet Courts, Weezer, Panic! At The Disco, Temples).

“La maggior parte dell’album è stata registrata nei Wilton Way Studios di Hackney in periodi tra l’estate 2019 e l’inizio del 2020. A causa del lockdown l’abbiamo dovuto finire a Madrid con Harto Rodriguez. Registrare a casa è stato davvero bello perché significava che potevamo chiamare alcuni dei nostri amici di grande talento per unirsi a noi in studio. La maggior parte del disco è stata scritta prima del lockdown, ma quella pausa inaspettata in tutte le nostre vite ci ha fatto ripensare a qualcosa e finire i pezzi in un modo diverso. Inoltre, quando sapevamo che non potevamo tornare a Londra per finirlo, abbiamo deciso di invitare molti dei nostri amici in studio. Questo ha fatto sembrare la registrazione quasi una celebrazione. Tutti quelli che conoscevamo stavano bene; anche con la pausa globale potremmo ancora trovare punti luminosi e stare insieme”, ha detto la band madrilena del nuovo album.

Dopo “You Work All Day And Then You Die”, condiviso il mese scorso, oggi il gruppo spagnolo rilascia un altro nuovo singolo, “Lo Dejaría Todo” e qui sotto potete vedere il relativo video diretto da Martín Rietti.

“”Lo Dejaría Todo” è una canzone che parla del desiderio, quando all’improvviso senti che manca una parte di te e daresti qualsiasi cosa per cambiare le cose. Ma questa vita si basa sulle scelte quindi devi imparare ed essere consapevole che il tuo io passato non è la stessa persona che sei attualmente”, dicono i Parrots della loro nuova canzone.