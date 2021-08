TRACK: SWIRPOOL

Che sorpresa questa nuova uscita targata Swirpool. I tedeschi non replicano il numero sonico del precedente singolo “Spinning In Reverse” che era imbevuto di shoegaze, no, qui con “Cinnamon Sun” ci conducono in un mondo di candida e sognante popedelia liquida: fluttuare nell’aria è un dovere.

Cinnamon Sun by Swirlpool

Ritmi bassi e atmosfere sognanti, tra il dream-pop e la psichedelia avvolgente. Si dimostrano validi anche in questa occasione i ragazzi e noi abbiamo molta fiducia in loro!

Listen & Follow

Swirlpool: Facebook