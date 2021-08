VIDEO: JW FRANCIS

Dopo aver realizzato il suo debutto full-length, “We Share A Similar Joy“, solamente lo scorso novembre, JW Francis è già pronto a tornare con il suo sophomore, “Wanderkid” (pre-order), in uscita il prossimo 1° ottobre via Sunday Best Recordings.

Il musicista indie-pop nativo dell’Oklahoma, ma di stanza a NYC intanto condivide anche un nuovo estratto, “Holy Mountain” e qui sotto potete vedere il relativo video diretto da Ryan Sherwood.

Il nuovo singolo ha un ritmo incalzante e una divertente atmosfera estiva dai toni lo-fi: lasciamoci conquistare dalle sue deliziose melodie e iniziamo a danzare!

