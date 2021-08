C’E’ ANCHE ST. VINCENT CON I BLEACHERS SUL TETTO DEGLI ELECTRIC LADY STUDIOS PER UN PICCOLO LIVE

I Bleachers, il progetto principale di Jack Antonoff, hanno pubblicato un nuovo video con St. Vincent.

Il video presenta un’interpretazione di “What’d I Do With All This Faith?”, un brano tratto dall’ultimo album della band “Take The Sadness Out Of Saturday Night”. Nel video, St. Vincent si è unita ad Antonoff e alla band come corista. La performance è stata filmata sul tetto degli Electric Lady Studios a New York. Antonoff e il suo gruppo hanno anche eseguito un altro pezzo dell’album, “Big Life”, senza la fanciulla ai cori.

I video delle performance fanno parte di una serie live chiamata ‘Bleachers On The Roof’, in cui la band si è esibita anche con Bruce Springsteen lo scorso dicembre.