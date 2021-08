DOPO QUASI 20 ANNI I SOFT CELL RITORNANO CON IL SINGOLO “HEART LIKE CHERNOBYL”

Tornano a farsi sentire i Soft Cell.

La storica band synth-pop di Leeds, infatti, ha realizzato oggi un nuovo singolo, “Heart Like Chernobyl”, che potete ascoltare qui sotto.

“Quando ho scritto la musica per “Heart Like Chernobyl” eravamo al culmine del lockdown ed ero rimasto solo per circa 6 settimane”, dice Dave Ball. “Mi sentivo un po’ Joy Division e mi sono ricordato della loro traccia “Isolation”. Ho suonato, programmato e registrato la traccia digitalmente nel mio home studio – Kitchen Sink Drama. Il titolo della traccia è stato un’idea di Marc, così come l’argomento”.

Il brano farà parte del loro quinto LP, “Happiness Not Included” (pre-order), in uscita il prossimo 25 febbraio a distanza di quasi 20 anni dal precedente, “Cruelty Without Beauty”.