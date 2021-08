NOTHING BUT THIEVES, LIVE IN ITALIA RINVIATO AL 2022.

NOTHING BUT THIEVES, LIVE IN ITALIA RINVIATO AL 2022.

La Hellfire Booking Agency in collaborazione con l’AMA Festival, ha annunciato il recupero della data live dei Nothing But Thieves per l’anno prossimo.

La band inglese ha riconfermato, dunque, la sua partecipazione all’edizione 2022 dell’AMA Festival, per il giorno 24 agosto.

Prevendite online da sabato 14 agosto.

“Per celebrare il ritorno sotto i palchi dopo questi due anni di sacrifici in cui il vostro sostegno è stato a dir poco essenziale” – si legge nella nota stampa ufficiale – “abbiamo deciso di fare un regalo a chiunque abbia acquistato un biglietto per i Nothing But Thieves per quest’estate.

Conservando la vostra prevendita per la data di quest’anno, potrete accedere gratuitamente a 4 date della prossima edizione dell’AMA Festival! Il vostro biglietto verrà infatti convertito in un abbonamento valido per tutte le serate senza alcun sovrapprezzo o richiesta da parte vostra”.