ROBERT PLANT E ALISON KRAUSS: A NOVEMBRE UN NUOVO FRUTTO DELLA LORO COLLABORAZIONE

Robert Plant e Alison Krauss avevano pubblicato un album collaborativo, “Raising Sand”, nel 2007, e ora, quattordici anni dopo, hanno annunciato un seguito. “Raise the Roof” uscirà il 19 novembre via Rounder Records e, come “Raising Sand”, è stato prodotto da T Bone Burnett. Jay Bellerose, Marc Ribot, David Hidalgo (Los Lobos), Bill Frisell, Buddy Miller, Dennis Crouch, Viktor Krauss e Russ Pahl suonano tutti nell’album, che contiene nuove interpretazioni di canzoni di Merle Haggard, Allen Toussaint, The Everly Brothers, Anne Briggs, Geeshie Wiley, Bert Jansch e altri, oltre a un originale di Plant e Krauss chiamato “High and Lonesome”.

Il primo singolo è la loro interpretazione di “Can’t Let Go”, scritta da Randy Weeks e registrata per la prima volta da Lucinda Williams.

Krauss dice che sapeva che lei e Plant avrebbero fatto un altro album insieme quando ha sentito “Quattro (World Drifts In)” dei Calexico. “Volevamo che il tutto partisse“, ha continuato. “Abbiamo coinvolto altre persone, altre personalità all’interno della band, e tornare insieme in studio ha portato una nuova intimità alle armonie“.

“Senti qualcosa e dici ‘Amico, ascolta quella canzone, dobbiamo cantare quella canzone!“, dice Plant. “È una vacanza, davvero, il posto perfetto dove andare, quello che non ti aspettavi di trovare“.

Tracklist:

1. Quattro (World Drifts In)

2. The Price of Love

3. Go Your Way

4. Trouble With My Lover

5. Searching for My Love

6. Can’t Let Go

7. It Don’t Bother Me

8. You Led Me to The Wrong

9. Last Kind Words Blues

10. High and Lonesome

11. Going Where the Lonely Go

12. Somebody Was Watching Over Me