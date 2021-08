THE CRIBS: “SWINGING AT SHADOWS” è IL NUOVO SINGOLO

I Cribs stannno finalmente per tornare a suonare dal vivo dopo una lunga assenza: il loro concerto al Piece Hall di Halifax (Yorkshire) previsto per venerdì 3 settembre sarà il loro unico concerto del 2021 e i fratelli Jarman si sono ritrovati proprio in questi giorni nella loro città natale, Wakefield, per prepararsi a questo importante evento.

Oggi, però, la band alt-rock britannica, che ha pubblicato il suo ottavo album, “Night Network“, lo scorso novembre, ha anche condiviso un nuovo pezzo, “Swinging At Shadows”, che potete ascoltare qui sotto.

Il brano, già disponibile sui servizi streaming, farà parte di una serie di singoli in vinile 7″ che usciranno nei prossimi mesi via Sonic Blew / PIAS: le spedizioni avverranno il 24 settembre, il 10 ottobre, il 19 novembre e il 10 dicembre.

Photo Credit: Pieter M. van Hattem