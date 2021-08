THE DARKNESS PRONTI A PUBBLICARE IL NUOVO ALBUM: “MOTORHEART” è LA TITLE TRACK CHE ANTICIPA L’USCITA

La sfacciata rock band britannica The Darkness tornerà presto con “Motorheart”, il loro settimo album, atteso il 19 novembre via Cooking Vinyl. “Metti la puntina del giradischi ovunque su Motorheart e sarai immediatamente trasportato da questa valle di lacrime lamentose e piangenti ai campi elisi del rock dove tutte le mani sono alzate“, dicono i The Darkness nel loro comunicato stampa. “Le bevande – proprio come nel Club Tropicana di un tempo – sono gratis, e tutti indossano un sorriso delizioso. Fa rock? Il sole è caldo? Il tocco del tuo partner è diventato freddo? I Darkness sono lo stivale orwelliano che calpesta la faccia flaccida del rock flaccido, per sempre!”

Il primo singolo del disco è la title track:” ‘Motorheart’ spacca più forte di qualsiasi cosa abbiamo fatto prima“, dice il frontman Justin Hawkins. “Mi rende felice e orgoglioso di alzare il volume e scuotere letteralmente il mio chalet svizzero fino alle fondamenta. Dan ha fatto un lavoro fantastico sulla produzione. Ti staccherà la faccia, ma il tuo cranio sorriderà. Vi prego, godetevelo“.

Tracklist:

Welcome Tae Glasgae

It’s Love, Jim

Motorheart

The Power And The Glory Of Love

Jussy’s Girl

Sticky Situations

Nobody Can See Me Cry

Eastbound

Speed Of The Nite Time

You Don’t Have To Be Crazy About Me… But It Helps *

It’s A Love Thang (You Wouldn’t Understand) *

So Long *

* – bonus deluxe tracks