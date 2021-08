ANNA B SAVAGE ANNUNCIA UN NUOVO EP. GUARDA IL VIDEO DEL SINGOLO “SINCE WE BROKE UP”

Dopo aver realizzato a fine gennaio il suo bellissimo album d’esordio “A Common Turn“, Anna B Savage è già pronta a ritornare con del nuovo materiale.

La musicista di stanza a Londra ha infatti annunciato un nuovo EP, “These Dreams”, in uscita il prossimo 24 settembre via City Slang.

Il nuovo lavoro, che contiene tre nuovi pezzi e la cover di “A Girl Like You” di Edwyn Collins, è stato registrato durante le stesse sessioni di “A Common Turn”.

“Questo EP attraversa la distesa tra la canzone forse più difficile e straziante (“These Dreams”) e la più positiva e provocatoria (“Since We Broke Up”) e non è affatto un ascolto facile. “Hairier Now” è stato scritto sulla stessa persona di Baby Grand, ma un anno prima, dopo sette anni di assenza”, dice Anna riguardo alla sua nuova fatica.

Il primo estratto si chiama “Since We Broke Up” e qui sotto potete vedere il relativo video.

Dice la musicista inglese del brano: “Questa canzone esiste in uno spazio liminale post-rottura. Dove normalmente c’è tristezza, riflessione e dolore al cuore, mi sono resa conto che per me questo particolare spazio era pieno di contentezza, resilienza e piccole gioie. Rivolto al vecchio partner, permette un discorso a flusso libero anche se a volte incerto: in realtà, da allora non mi sono più sentita solo, non ho preso la decisione sbagliata, sono molto spesso da sola e lo adoro. Questa canzone esplora il melodramma e la mondanità di quei giorni dopo una rottura, in cui le piccole cose possono sembrare enormemente alterate ora che le stai affrontando da solo. Mi sono ritrovata per la prima volta nella mia vita a realizzare che mi piacevo e che ero felice con me stessa. Volevo che questo avanti e indietro emotivo si incontrasse nella produzione e penso che l’oscillazione tra i versi e i ritornelli lo faccia perfettamente: il tiro alla fune tra tutti i diversi elementi udibili, gli spazi tra dolore e gioia, la codipendenza e l’autosufficienza. Immagino che sia la canzone più felice che abbia mai scritto.”

“These Dreams” EP Tracklist:

1. Girl Like You

2. Hairier Now

3. Since We Broke Up

4. These Dreams

Photo credit: Ebru Yildiz