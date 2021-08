ASCOLTA PHOEBE BRIDGERS REALIZZARE LA SUA COVER DI “NOTHING ELSE MATTERS” DEI METALLICA

Phoebe Bridgers è l’ultima cantante ad offrire una cover dei Metallica per il prossimo album di cover di ben 53 canzoni della band, “The Metallica Blacklist”.

L’interpretazione della Bridgers riguarda “Nothing Else Matters”. In un’intervista con Zane Lowe per Apple Music, la Bridgers ha descritto la sua cover, dicendo che “suona quasi barocca“.

La cantante parla così del rapporto con i Metallica: “Il mio approccio con loro è avvenuto probabilmente molto più tardi di tante persone che li hanno sempre amati. Ma, quando ero un adolescente, sono andata a Outside Lands, e conoscevo le canzoni dei Metallica dai videogiochi e da altre cose e ho visto il loro set e mi sono detta..Questo è un gruppo rock. È una specie di porta d’accesso al metal, perché sono così orecchiabili econ così tante canzoni che ti si fissano in testa. Questo è ciò che ho sempre amato dei Metallica, è che non si tirano indietro di fronte ad un grande ritornello“.

L’album in arrivo il 10 settembre, come sappiamo include anche cover di PUP, Mac DeMarco, St. Vincent, Jason Isbell, Kamasi Washington e Weezer, tra gli altri. Il progetto è inteso a rendere omaggio al celebre disco della band metal del 1991, meglio conosciuto come “The Black Album“.