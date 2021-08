GUARDA IL VIDEO DI “OUIJA BOARD”, IL NUOVO SINGOLO DEI FRENCH FOR RABBITS

Dopo il singolo “The Overflow”, rilasciato il mese scorso, i French For Rabbits svelano altre gustose novità.

Prima di tutto ecco il nuovo singolo, “Ouija Board”, di cui potete vedere il video – diretto da Misma Andrews – qui sotto.

“Put your coat on, we’re entering the storm”, annuncia la frontwoman Brooke Singer nel nuovo singolo. Arrivato proprio nella data più superstiziosamente sfortunata dell’anno solare, venerdì 13 agosto, il nuovo pezzo è una festa di armonie, chitarra frastagliate e un maestoso organo spettrale che strizza l’occhio sia ai Beatles che alla famiglia Addams. Registrato da Jol Mulholland al The Lab, Auckland, “Ouija Board” prende in giro in modo oscuro il toccare il fondo: “there is nowhere else to go from here but up” canta la Singer.

La band dream-pop neozelandese ha inoltre annunciato che il brano farà parte del loro terzo album, “The Overflow”, in uscita il prossimo 12 novembre per la indie-label romana A Modest Proposal Records a quasi tre anni di distanza dal loro sophomore, “The Weight Of Melted Snow”.

“