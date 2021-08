LORDE NON CI STA A ESSERE ETICHETTATA COME “MERA PARTE DELLA SCUDERIA DI JACK ANTONOFF”

Lorde ha definito come “retrò” e “sessista” l’idea che lei faccia parte della “scuderia” di artisti femminili per cui Jack Antonoff produce musica. Antonoff, come sappiamo, ha lavorato con Lorde sul suo terzo album “Solar Power”, in uscita la prossima settimana, così come ha fatto su “Melodrama” del 2017. Negli ultimi anni, ha anche lavorato con Taylor Swift, Lana Del Rey, Clairo e tante altre, diventando uno dei produttori più affermati e conosciuti d’America.

In una nuova intervista con il New York Times, Lorde ha parlato proprio di come si senta accomunata a quella che lei chiama un po’ scherzosamente “la scuderia di Jack“.

“Non ho fatto un disco di Jack Antonoff. Ho fatto un disco di Lorde e lui mi ha aiutato a farlo e mi ha seguito molto sulla produzione e l’arrangiamento. Jack sarebbe d’accordo con questo. Dargli quella quantità di credito è francamente insultante, retò e sessista. In realtà ci sono certe caratteristiche di ciò che Jack fa che non mi piacciono“, ha aggiunto. “E le ho eliminate dal lavoro che facciamo insieme“.