SECONDO LP DEI LOOSE BUTTONS A OTTOBRE. ASCOLTA IL SINGOLO “WINDOWS SEAT (FREAK YOU OUT)”

Dopo il loro debutto full-lenght, “Something Better”, realizzato nel febbraio dello scorso anno, i Loose Buttons sono pronti per ritornare con un nuovo LP, “What’s On Outside”.

In uscita il prossimo 22 ottobre via Moon Crawl Records, il sophomore della band indie-rock di NYC è stato prodotto dal chitarrista degli Hop Along Joe Reinhart (Beach Bunny, Joyce Manor, Modern Baseball).

“Il nuovo album attinge alle realtà onnipresenti della perdita: delle persone e dei sogni, della stabilità e della contentezza e come fare il punto di tutta quella perdita a testa alta senza alla fine perdersi”, ci fa sapere la press-release.

Il primo estratto si chiama “Windows Seat (Freak You Out)” e lo potete sentire qui sotto.