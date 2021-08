TRACK: AVERAGE LIFE COMPLAINTS

Gli Average Life Complaints sono Charlie Weight (voce solista/chitarra), Albert Dury (basso), Louis Bramwells (chitarra/voce), George Greenhalgh (batteria) e si sono formati all’inizio dell’anno a Brixton, accumunati da quello che il frontman Charlie descrive come “un odio reciproco e un’ansia condivisa per la direzione in cui si sta dirigendo la società moderna e il modo in cui funziona“.

Come molte persone, Charlie è stato licenziato durante il lockdown e, dopo che la sua band precedente si è sciolta, ha costruito uno studio casalingo per riempire il tempo e mantenersi attivo di mente. È stato lì che la band è stata in grado di raccogliere i propri sentimenti di disillusione sociale e perplessità politica in un mondo ben congegnato di distopia post-punk, prendendo ispirazione da artisti del calibro di Talking Heads, Suburban Lawns, The Teardrop Explodes e Gang Of Four.

La loro prima traccia è la pulsante “Wealth Gap”, una visione tagliente della vita moderna che dà uno sguardo feroce al successo percepito attraverso lo specchio dei social media e dei reality TV.

Della traccia, Charlie dice: “I testi vertono sugli standard irrealistici di ricchezza e bellezza che possono essere visti oggi attraverso i social media e di come questi standard influenzino sia la salute mentale delle persone che la nostra società nel suo insieme“.

