BRIGID MAE POWER ANNUNCIA UN NUOVO EP DI COVER

Dopo aver realizzato il suo eccellente terzo album, “Head Above The Water“, nel maggio dello scorso anno, Brigid Mae Power è pronta a ritornare con nuovo materiale.

La musicista indie-folk di Galway, infatti, annuncia ora un nuovo EP di cover, “Burning Your Light” (pre-order), in uscita il prossimo 24 settembre via Fire Records.

Il nuovo lavoro riprende tracce di Bob Dylan, Townes Van Zandt, Aretha Franklin e Patsy Cline, oltre a “May Morning Dew”, una canzone tradizionale irlandese.

Il primo estatto, invece, è “Didn’t It Rain”, la title-track dell’album del 2002 di Jason Molina uscito con il moniker di Songs: Ohia.

“Burning Your Light” EP Tracklist:

1. I’ll Be Here In The Morning (Townes Van Zandt cover)

2. One More Cup Of Coffee (Bob Dylan cover)

3. It Ain’t Fair (Aretha Franklin cover)

4. Didn’t It Rain (Songs: Ohia cover)

5. May Morning Dew (traditional)

6. Leavin’ On Your Mind (Patsy Cline cover)