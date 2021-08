DREAM THEATER: GUARDA IL VIDEO DEL SINGOLO “THE ALIEN”

I Dream Theater hanno recentemente annunciato la pubblicazione del nuovo e 15esimo album “A View From The Top Of The World”, in uscita il 22 ottobre 2021 su Inside Out Music / Sony Music. Ora la band presenta il video animato del primo singolo e opening track “The Alien”.

Il commento di John Petrucci: “È il primo brano che abbiamo composto assieme. Serve per dare ai fan un’idea di ciò che avevamo in mente nei mesi in cui non ci siamo potuti incontrare. Ha l’epicità, la struttura non tradizionale, la pesantezza e melodia, tutto assieme. Ha veramente dato il tono all’album. James ha scritto il testo sull’idea di terraformare e guardare oltre il nostro pianeta per insediamenti alternativi. Dal momento che stiamo superando il limite, ‘l’alieno’ siamo proprio noi. Ho pensato che fosse un testo fresco e molto creativo.”

“A View From The Top Of The World” è già disponibile per il preorder.

Photo Credit: Rayon Richards