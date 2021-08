Gli Sherlocks hanno annunciato i dettagli di un nuovo album e condiviso il brano “City Lights”.

“World I Understand”, il seguito di “Under Your Sky” del 2019, sarà il primo della band senza i membri fondatori Josh e Andy Davidson che hanno lasciato la band nel marzo 2020. Il chitarrista Alex Proctor e il bassista Trent Jackson hanno sostituito la coppia.

L’album è stato prodotto da Dave Eringa, che ha già lavorato con i Manic Street Preachers, e uscirà il 19 novembre via TeddyBoy Records. Puoi pre-ordinare l’LP qui.

Parlando del disco, il frontman Kiaran Crook ha detto: “Siamo arrivati ai Rockfield Studios in Galles con solo una manciata di prove insieme e un mucchio di canzoni che sembravano forti ma erano certamente grezze. Ma una volta che abbiamo iniziato, sapevo che eravamo su qualcosa di speciale. Parte della magia di questo disco viene dal fatto che io e Brandon [Crook, il batterista] siamo arrivati per fare il nostro terzo album, ma Trent e Alex stavano facendo il loro disco di debutto. La loro passione era contagiosa e abbiamo buttato giù le canzoni a un ritmo vorticoso.”

La tracklist completa di ‘World I Understand’ è la seguente:

Porto

Falling

Wake Up

On The Run

Plastic Heart

City Lights

Sorry

Games You Play

World I Understand

Last To Leave

Slip Road