LE REN ANNUNCIA IL SUO PRIMO ALBUM. GUARDA IL VIDEO DEL SINGOLO “DYAN”

Dopo l’ottimo EP “Morning & Melancholia“, pubblicato lo scorso anno, per Le Ren arriva il momento del suo primo lavoro sulla lunga distanza, “Leftovers” (pre-order), in uscita il prossimo 15 ottobre via Secretly Canadian / Royal Mountain Records.

La musicista country-folk originaria dell’isola di Bowen, British Columbia, ma residente a Montreal lo ha registrato insieme a Chris Cohen.

Il disco, che vede la partecipazione di Buck Meek dei Big Thief e di Tenci, viene definito dalla canadese come “una raccolta di sentimenti e momenti del passato che rimangono ancora rilevanti per il mio presente.”

Il primo estratto si chiama “Dyan”, un brano dedicato a sua madre: qui sotto potete vedere il relativo video diretto da Ali Vanderkruyk.

“La mia intenzione era provare a descrivere il modo in cui mi sento eternamente connessa a mia madre mentre vivo lontana da lei, specialmente durante la pandemia quando la distanza sembra più grande di prima”, ha detto la titolare del progetto Lauren Spear del suo nuovo singolo.

Poi aggiunge: “Mi viene costantemente in mente il suo amore – nel vedere il cielo assumere una certa sfumatura di blu, nei capelli grigio argento, nella musica che faccio e ascolto grazie a lei. La riconosco anche nel modo in cui parlo e come elaboro certe emozioni.”

“Leftovers” Tracklist:

1. Take On Me

2. Dyan

3. Was I Not Enough?

4. I Already Love You

5. Who’s Going To Hold Me Next?

6. Your Cup

7. Annabelle And MaryAnne

8. Willow

9. Friends Are Miracles

10. May Hard Times Pass Us By