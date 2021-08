SONO DAVVERO IMPORTANTI LE USCITE PER CELEBRARE I 30 ANNI DELL’ALBUM OMONIMO DEI CYPRESS HILL

Compie 30 anni “Cypress Hill”, l’omonimo album di debutto che ha plasmato il corso della storia dell’hip-hop portando i Cypress Hill (i vocalist B-Real e Sen Dog, il produttore DJ Muggs) e il loro sound rivoluzionario a diventare una pietra miliare per le generazioni future.

Da ieri è disponibile un’edizione digitale ampliata per il 30° anniversario di “Cypress Hill” con tre bonus track: “The Phuncky Feel One” (versione estesa), “Stoned Is The Way Of The Walk” (Reprise) e “Puerco (Pigs)” (edizione spagnola) .

Oltre all’edizione ampliata di Cypress Hill (30th Anniversary), due nuovi remix delle canzoni dell’album saranno disponibili come singoli: “How I Could Just Kill A Man” degli Alchemist ed un nuovo remix di “Hand On The Pump” di DJ Muggs in arrivo.

Da notare l’ esclusivo cofanetto “Cypress Hill (30th Anniversary)” in edizione limitata contenente l’album completo distribuito su sei singoli in vinile da 7″, presentato in un cofanetto con copertina rigida e l’iconico logo Cypress Hill in lamina metallica rossa, con un libretto di 80 pagine con note di copertina contenenti aneddoti dei membri di Cypress Hill, ritagli di stampa e foto fornite dal gruppo, limitato a 2.000 copie. Get On Down realizza inoltre una versione in vinile colorato, in edizione limitata 2LP Red and Black Galaxy Effect di Cypress Hill (30th Anniversary) con tre tracce bonus, note di copertina e una striscia OBI numerata. Limitata a 1.991 copie.

Z2 Comics offre invece un’edizione limitata di “Cypress Hill (30th Anniversary)” che include un disco 12″ stampato su vinile verde traslucido in bundle con la graphic novel ufficiale, Tres Equis. La graphic novel ‘Cypress Hill: Tres Equis’ sarà disponibile in quattro formati: Super Deluxe, Deluxe, copertina rigida standard e copertina morbida standard, in inglese o spagnolo.

Originariamente pubblicato il 13 agosto 1991 da Ruffhouse Records/Columbia Records, “Cypress Hill”, un manifesto rivoluzionario del gruppo hip-hop della West Coast, ha portato alla ribalta il suono e l’atteggiamento dei Cypress Hill come una forza innegabile della scena della cultura pop. Con tutte le tracce prodotte da DJ Muggs, “Cypress Hill” attraversato i generi dall’hardcore hip-hop al successo mainstream ed è stato ascoltato nelle radio da costa a costa, dai centri urbani ai dormitori dei college. La RIAA ha certificato l’album doppio disco di platino negli Stati Uniti, rendendo i Cypress Hill uno dei primi gruppi hip-hop ad aver ottenuto vendite multi-platino.