TRACK: MISS DIANE What You Need

Comincia l’avventura musicale dei Miss Diane che hanno annunciato il loro singolo di debutto, “What You Need” (Delivery Boy Recordings). Il brano è l’apripista di un EP atteso per l’estate.

La canzone è una delizia indie-pop, morbida e con quella punta di malinconia tipica della fine estate. Scanzonata il giusto si muove incalzante, per poi trovare un gancio sognante e quasi da Beach Boys, ma non in mezzo alle onde, quasi da relax post cavalcate, sulla spiaggia a godersi il meritato riposo. Dovessimo trovare un riferimento potremmo tirare in ballo i New Radicals. Per ora i ragazzi ci piacciono assai.

