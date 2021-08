THE CURE: SIMON GALLUP LASCIA LA BAND

Ieri sera attraverso un post sul suo profilo personale su Facebook Simon Gallup, storico membro dei Cure, ha annunciato di aver lasciato di nuovo la band inglese.

Il bassista nativo del Surrey, entrato a far parte della formazione nell’ormai lontano 1979, aveva già abbandonato il gruppo nel 1982 dopo il tour di “Pornography”, ma era ritornato dopo appena tre anni ed è sempre stato un perno fondamentale per il suono dei Cure.

Negli ultimi anni il figlio di Simon, Eden aveva preso almeno un paio di volte il posto del padre, che si era dovuto assentare a causa di “serie situazioni personali”.

Ancora non sono arrivate conferme ufficiali da parte di Robert Smith. Le attendiamo ovviamente, anche perchè NME, nel suo articolo, accenna a una risposta astiosa di Gallup a qualcuno che gli chiedeva il perché della decisione: “…just got fed up of betrayal”. Si pensava quindi a motivi di salute che gli impedissero di continuare con la band, ma forse potrebbe esserci dell’altro. Staremo a vedere…

Photo Credit: kevinspencer, CC BY 2.0, via Wikimedia Commons