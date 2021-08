Sabato sera Brandi Carlile era al Gorge Amphitheatre di Washington ed è stata raggiunta on stage da Kim Thayil, Matt Cameron e Ben Shepherd, ovvero i restanti membri dei Soundgarden per eseguire un paio di brani della band, ovvero “Black Hole Sun” e “Searching With My Good Eye Closed” che, a suo tempo, erano stati pubblicati per il Record Store Day 2020: La Carlile aveva infatti registrato questi pezzi proprio con i 3 membri dei Soundgarden nel giugno del 2020.

Ecco l’esibizione…