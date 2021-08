L’ESORDIO DI OLIVIA VEDDER, FIGLIA DI EDDIE VEDDER, è CON IL BRANO “MY FATHER’S DAUGHTER” PER IL FILM “FLAG DAY” DI SEAN PENN

Il mese scorso, il nuovo film di Sean Penn ha debuttato a Cannes. Più che sulle immagini noi ci concentriamo sulla colonna sonora ricca di ottimi nomi come Cat Power, Eddie Vedder, Glen Hansard. Il disco segna anche il debutto discografico di Olivia Vedder, fanciulla con un cognome che lascia poco spazio all’immaginazione.

La colonna sonora di “Flag Day” contiene quattro nuove canzoni di Cat Power, una delle quali è una cover del brano “I Think Of Angels” del 2011 del musicista folk islandese KK. C’è anche il frontman dei Pearl Jam Eddie Vedder che coverizza il classico dei R.E.M. “Drive”, e ci sono poi ben otto canzoni scritte insieme da Vedder e Glen Hansard, l’ex membro dei Frames e degli Swell Season che ha vinto un Oscar per la migliore canzone originale, “Falling Slowly”, dal film “Once”. La maggior parte di queste canzoni sono duetti Hansard/Vedder, ma alcune di esse presentano anche la figlia diciassettenne di Eddie, Olivia, che non aveva mai cantato in un disco prima di questa esperienza.

Glen Hansard ed Eddie Vedder hanno scritto “My Father’s Daughter”, il singolo principale della colonna sonora, e il brano è cantato interamente da Olivia Vedder. In un comunicato stampa, Penn dice: “Dopo questa marea di splendide canzoni di Cat Power, Glen Hansard e Eddie Vedder, stavamo per fare il mix finale del film quando Ed mi ha mandato Olivia che canta ‘My Father’s Daughter’. È diventata la perfetta ciliegina sulla torta“.

La colonna sonora uscirà il 20 agosto.

TRACKLIST:

01 Olivia Vedder – “My Father’s Daughter”

02 Glen Hansard & Eddie Vedder – “Flag Day”

03 Cat Power – “I Think Of Angels” (KK cover)

04 Glen Hansard & Eddie Vedder – “Tender Mercies”

05 Glen Hansard & Eddie Vedder – “Rather Be Home”

06 Cat Power – “I Am A Map”

07 Glen Hansard – “As You Did Before”

08 Olivia Vedder, Glen Hansard, & Eddie Vedder – “There’s A Girl”

09 Glen Hansard & Eddie Vedder – “I’ll Be Waiting”

10 Cat Power – “I Will Follow”

11 Glen Hansard & Eddie Vedder – “Wave”

12 Eddie Vedder – “Drive” (R.E.M. cover)

13 Cat Power – “Dream”