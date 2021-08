NEL GIORNO DEL COMPLEANNO DI MADONNA, LA ITALIANS DO IT BETTER PRESENTA UNA COMPILATION DI COVER DELLA CANTANTE

Con ancora negli occhi la fine dei Chromatics, la loro etichetta, la Italians Do It Better, curata dal solito Johnny Jewel, ha dedicato una compilation di 20 brani a Madonna che proprio oggi compie gli anni (è nata il 16 agosto 1958). La compilation si chiama “Italians Do It Better”, non solo nome dell’etichetta, ma anche scritta che svettava sulla t-shirt che proprio la popstar indossava nel video di “Papa Don’t Preach”.

Il progetto è nato durante la pandemia, quando la cantante dei Desire, Megan Louise, ha inviato un messaggio a tutti gli artisti dell’etichetta chiedendo semplicemente: “Se poteste coverizzare la vostra canzone preferita di Madonna…quale sarebbe?“…ecco i risultati di quella domanda.

Voi che ne dite di questa tracklist e della resa sonora di queste cover?

Joon – Papa Don’t Preach

Desire – Angel

Sally Shapiro – Holiday

Dlina Volny – Hollywood

Farah – Gang Bang

MOTHERMARY – Like A Virgin

Club Intl – Lucky Star

Love Object – Frozen

Orion – Into The Groove

Number One Popstar – Hung Up

Double Mixte – La Isla Bonita

Juno Francis – Beautiful Stranger

Glüme – Material Girl

In Mirrors – Addicted To Your Love

Causeway – Crazy For You

Jorja Chalmers – Justify My Love

MOTHERMARY – Like A Prayer

Pink Gloves – What It Feels Like For A Girl

Lou Rebecca – Burning Up

Bark Bark Disco – Borderline