NICK CAVE E WARREN ELLIS AL LAVORO SUL SOUNDTRACK DI UN FILM SU MARYLIN MONROE

Nick Cave e Warren Ellis hanno annunciato di essere al lavoro sulla colonna sonora di un nuovo film su Marylin Monroe.

Secondo quanto riporta il Guardian, il film di Andrew Dominik, ispirato alla Monroe, si chiamerà “Blonde” e sarà impreziosito da musica appositamente registrata dai due musicisti australiani.

Per l’occasione Cave ed Ellis hanno registrato nuove versioni di materiale estratto da “Carnage” e “Ghosteen”.

Nick Cave ha commentato: “È un privilegio incredibile lavorare con Warren. In ogni situazione, lui vuole il meglio per me e io voglio il meglio per lui. Abbiamo sostanzialmente sviluppato un modo di lavorare in cui entrambi abbandoniamo il controllo della musica che facciamo insieme. Passiamo molte ore a improvvisare musica insieme, seduti e suonando in buona fede senza la politica e la presa di potere di molte partnership. Lasciamo solo che le canzoni trovino loro stesse.”

Dominik aggiunge: “Warren è un personaggio. Solo dal punto di vista della conversazione il modo in cui può scatenarsi su questi incredibili voli verbali è qualcosa. Creativamente, è incredibilmente aperto, ma devo dire che è anche enigmatico, anche un po’ riservato. Sembra lascia perdere tutto, ma in realtà non ti sta dicendo nulla di se stesso.”

