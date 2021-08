OGGI “SLAVE AMBIENT” DEI THE WAR ON DRUGS COMPIE 10 ANNI

“Slave Ambient” è il secondo album dei The War on Drugs, che uscì il 16 Agosto 2011 via Secretly Canadian.

Se le melodie e gli afflati del padrone di casa Adam Granduciel rimandano ancora una volta a mostri sacri dell’americana come Dylan e Springsteen, la band tutta è brava a cucire attorno uno folk-rock con debite tinte psichedeliche e space che rende il suono della band appassionante e suggestivo.

Massiccio, e determinante, è anche il novero dei collaboratori a questo lavoro, ed a propria volta importante la strumentazione coinvolta, dagli ottoni al moog, passando per synth polifonici, armoniche, Farfisa, effettistica più disparata, tastiere, drum machine.

Il risultato è un disco che, variegato negli animi e , per quanto eterogenei nel dna, senza particolari pezzi di punta (sia chiaro, non un male), scommette su atmosfere stratificate, sognanti, soffuse, rarefatte, brumose, evocative, spesso bagnate dallo shoegaze e dove altrettanto spesso le venature sintetiche a panneggiare gli sfondi. Con la scommessa stessa che si rivela, ai punti, vincente.

“Slave Ambient” è l’ultimo album dove nei credits finisce anche il co-fondatore e chitarrista Kurt Vile, che poi si dedicherà a tempo pieno ai suoi altri progetti, lasciando la band all’amico di vecchia data Adam Granduciel.

Il successivo lavoro sarà “Lost in the Dream” del 2014.

The War on Drugs – Slave Ambient

Data di uscita: 16 Agosto 2011

Durata: 46:42

Tracce: 12

Etichetta: Secretly Canadian

Produttori: Jeff Zeigler, Adam Granduciel, John Congleton

Tracklist

1. Best Night

2. Brothers

3. I Was There

4. Your Love Is Calling My Name

5. The Animator

6. Come to the City

7. Come for It

8. It’s Your Destiny

9. City Reprise #12

10. Baby Missiles

11. Original Slave

12. Black Water Falls