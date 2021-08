[ Rocks In Your Head - 2021 ]

SONNY & THE SUNSETS New Day With New Possibilities [ Rocks In Your Head - 2021 ]

Sonny & The Sunsets sono arrivati a quota quindici album con questo “New Days With New Possibilities”, che esce a poco più di due anni dal precedente, “Hairdressers From Heaven” su Rocks In Your Head Records, la label di proprietà dello stesso Sonny Smith.

Iniziato prima del Covid, questo nuovo LP é nato mentre il musicista californiano era in un grande studio sulle colline per dipingere – altra sua professione – e ne é, invece, uscito quello che la press-release definisce come “un mix tra il pop anni ’60 e il country”, avvicinandosi come suoni al suo vecchio album “Longtime Companion” del 2012, mentre le sue canzoni parlano di “essere da solo, di uomini falliti e di storie oscure di desiderio”.

Il recente singolo “The Lonely Men” si apre con la sola chitarra, ma poi si aggiungono anche il violino prima e la lap-steel e la batteria poco dopo, dando un tocco country al pur malinconico brano.

“Earl & His Girl” rimane sempre su territori sonori similari alla traccia precedente (anche qui prezioso il lavoro della lap-steel), ma vi si trovano pure piacevoli armonie vocali in cui Smith duetta con una voce femminile.

Con “Love Obsession”, invece, pur avendo un’anima country-folk, lo storico musicista di San Francisco si dirige verso nostalgiche sonorità pop, che ci riportano indietro di alcuni decenni.

La successiva “Just Hanging Out By Myself” ci mostra la parte più riflessiva e malinconica di Sonny, mentre l’acustica “The Letter” chiude il disco con tranquillità.

“New Days With New Possibilities” non reinventa la ruota, ma mostra come Sonny & The Sunsets riescano sempre a cambiare la loro pelle e, anche in questo caso, il risultato è gradevole.