THE WOMBATS: IL QUINTO ALBUM ARRIVA A GENNAIO 2022

A distanza di quattro anni dal loro quarto LP, “Beautiful People Will Ruin Your Life“, gli Wombats annunciano un nuovo lavoro sulla lunga distanza, “Fix Yourself, Not The World” (pre-order), in uscita il prossimo 7 gennaio via AWAL.

Il disco è stato registrato a distanza nell’ultimo anno dalle loro rispettive case, la band indie-pop di Liverpool ha lavorato duramente per produrre alcune delle musiche più accattivanti, fantasiose e lungimiranti della loro carriera fino ad oggi. Con il frontman Matthew Murphy a Los Angeles, il bassista Tord Øverland Knudsen a Oslo e il batterista Dan Haggis a Londra, hanno discusso il piano di ogni giorno tramite Zoom, quindi hanno registrato separatamente, inviando file individuali ai produttori Jacknife Lee (U2, The Killers), Gabe Simon (Dua Lipa , Lana Del Rey), Paul Meaney (Twenty One Pilots, Nothing But Thieves) e Mark Crew (Bastille, Rag’n’Bone Man) per mixare le tracce finite. “E’ stata pura follia, ad essere onesti”, spiega Murph.

“Siamo così entusiasti che le persone ascoltino questo nuovo album! Abbiamo esplorato nuovi generi e musicalmente ci siamo spinti oltre come mai in passato. Rimarrà sempre nei nostri ricordi dei nostri altri album visto che lo abbiamo registrato in tre città diverse durante il lockdown e non eravamo tutti nella stessa stanza nello stesso momento!” dice Dan Haggis.

Dopo il recente “Method To The Madness”, presente in tracklist, oggi è la volta di un altro nuovo estratto, “If You Ever Leave, I’m Coming With You”.

Dice Murphy della loro nuova canzone: “Ho notato che il 2020 e il 2021 hanno messo a dura prova le relazioni interpersonali, mi sembrava che le persone intorno a me stessero davvero lottando. Per me, “If You Ever Leave, I’m Coming With You” attinge a tutto questo e pone la domanda… sono le circostanze che mettono in eccessivo stress le persone? O le circostanze hanno fatto luce sull’incompatibilità delle persone tra loro?”

“Fix Yourself, Not The World” Tracklist:

1. Flip Me Upside Down

2. This Car Drives All By Itself

3. If You Ever Leave, I’m Coming With You

4. Ready For The High

5. Method To The Madness

6. People Don’t Change People, Time Does

7. Everything I Love Is Going To Die

8. Work Is Easy, Life Is Hard

9. Wildfire

10. Don’t Poke The Bear

11. Worry

12. Fix Yourself, Then The World (Reach Beyond Your Fingers)