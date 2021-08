ALBUM: MEGGIE LENNON Sound From Your Lips

Registrato al Gamma Recording Studio di Montreal, “Sounds From Your Lips”, realizzato via Mothland, è il debutto sulla lunga distanza per Meggie Lennon, che finora aveva solo pubblicato una manciata di singoli.

La musicista di stanza nel Quebec, dopo la sua esperienza negli Aberdeen, con cui ha realizzato solo un EP, “Endless Nights And Dreamlike Mornings” (2017), inizia invece questo suo progetto solista che la porta su territori dream-pop in cui fa la sua apparizione anche qualche nostalgica influenza psichedelica.

La opening-track “Night Shift”, che parla delle sue camminate verso casa quando la sera lavorava come barista, ci porta subito dentro questo suo mondo sognante, ma con grande raffinatezza: a creare le soffici melodie non ci sono solo chitarra e synth, supportate da una ottima linea di basso, ma anche ben graditi archi, che aggiungono un elegante tocco cinematografico al brano.

Non meno delicata anche la successiva “Mind Games”, uno dei singoli anticipatori di questo esordio: il suo dream-pop è decisamente raffinato e morbido e ci riporta in mente il primo album dei Cults, uscito ormai dieci anni fa.

“Jardin” è una ballata dai toni decisamente bassi e piena di romanticismo ed è anche l’unico brano cantanto in lingua francese, mentre la conclusiva “Lost In The Plot” fa un maggiore uso dell’elettronica, ma la voce della Lennon non ne perde mai in dolcezza.

Una mezz’ora leggera, gradevole e nostalgica in cui la musicista di stanza a Montreal, pur senza inventare nulla di particolarmente nuovo, riesce a incantarci e a farci innamorare con la sua calma e con le sue deliziose atmosfere sognanti.

