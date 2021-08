Ci trovassimo sulla classica torre e dovessimo buttar giù qualcuno dei fratelli Took, beh, non esiteremmo a salutare Johnny Took che con i DMA’s ha davvero intrapreso una strada avara di buona musica, mentre il fratello Matty alla guida dei suoi Planet continua a dispensare freschezza indie-pop.

I Planet tornano in pista dopo l’EP “Maybe Someday” e lo fanno con un brano molto piacevole e immediato, il loro marchio di fabbrica svetta bello alto!