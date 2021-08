DEAN WAREHAM ANNUNCIA IL SUO SECONDO LP SOLISTA. IL PRIMO SINGOLO è “THE PAST IS OUR PLAYTHING”

Dean Wareham non ha certo bisogno di presentazioni e le sue esperienze come componente di Galaxie 500, Luna e Dean And Britta parlano da sole.

Lo storico musicista nativo di Wellington, ma di stanza da lungo tempo a NYC, ora ha annunciato il suo secondo LP solista, “I Have Nothing To Say To The Mayor Of L.A.”, in uscita il prossimo 15 ottobre via Double Feature Records: in precedenza Wareham aveva pubblicato un EP, “Emancipated Hearts” (2013), il suo omonimo debutto full-length (2014) e “Dean Wareham Vs. Cheval Sombre” (2018), una collezione di canzoni dalle tinte western scritta insieme a Cheval Sombre.

Realizzato con la collaborazione di Jason Quiver dei Papercuts, il disco vede anche la partecipazione di sua moglie Britta Phillips (basso) e di Roger Brogan (batteria).

L’album comprende otto canzoni inedite e due cover, “Duchess” di Scott Walker e “Under Skys” dei Lazy Smoke.

Il primo singolo è la opening-track “The Past Is Our Plaything” e qui sotto potete vedere il relativo video diretto da Alexandra Cabral.

“La canzone è nata dalle osservazioni di Julian Barnes nel mio libro preferito dell’anno scorso — “The Man In The Red Coat” — su una raccolta di dandy, tossicodipendenti, artisti e scrittori della Belle Epoque in Francia e in Inghilterra”, dice Dean del nuovo pezzo.

“I Have Nothing To Say To The Mayor Of L.A.” Tracklist:

1. The Past Is Our Plaything

2. Cashing In

3. The Last Word

4. Robin & Richard

5. The Corridors Of Power

6. As Much As It Was Worth

7. Under Skys

8. Red Hollywood

9. Duchess

10. Why Are We In Vietnam?