GLI HOVVDY CONDIVIDONO DUE NUOVI SINGOLI

Il prossimo 1° ottobre, via Grand Jury Music, gli Hovvdy pubblicheranno il loro quarto LP, “True Love”, che arriva a distanza di appena due anni dal precedente, “Heavy Lifter”.

Il duo folk-pop di Austin composto da Charlie Martin e Will Taylor lo ha registrato lo scorso anno a Los Angeles nello studio di Andrew Sarlo (Big Thief, Courtney Marie Andrews), che lo ha prodotto insieme alla stessa band texana.

“Questa raccolta di canzoni ci sembra un ritorno alla forma, scrivendo e registrando canzoni per noi stessi e per i nostri cari. Spendere meno energia per verificare il modo in cui le persone possono rispondere ci ha permesso di dedicare i nostri sforzi alla creazione di un album onesto e sincero”, hanno spiegato gli Hovvdy.

Oggi intanto il duo texano ha condiviso altri due singoli, “Around Again” e “Junior Day League”, che potete ascoltare qui sotto.

Dice Taylor delle nuove canzoni: “”Around Again” si sposta liricamente tra grandi riflessioni e piccoli ricordi. La semplicità della musica e delle parole ha davvero aiutato a definire questa canzone per me. Sono grato di aver avuto l’aiuto di Charlie e Andrew per ampliarlo e finirlo.”

Poi aggiunge: “”Junior Day League” parla di essere stordito in una giornata veloce in una nuova città. Di innamorarsi delle persone con cui sei e dell’ambiente in cui ti trovi. Lasciare che le cose si muovano intorno a te, piuttosto che cercare di controllarle.”

Photo Credit: Johnna Henry