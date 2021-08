GUARDA I PARQUET COURTS SUONARE CINQUE NUOVE CANZONI IN NEW JERSEY

Sabato scorso i Parquet Courts hanno suonato per la prima volta dal vivo dopo la pandemia al White Eagle Hall di New Jersey City.

Oltre al recente singolo “Plant Life”, che ha fatto il suo debutto live proprio in questa occasione, la band post-punk di NYC, ha presentato altre quattro canzoni inedite, “Walking At A Downtown Pace”, “Just Shadows”, “Black Widow Spider” e “Homo Sapien”.

Non ci sono ancora notizie ufficiali sul seguito del loro sesto LP, “Wide Awake”, uscito a maggio 2018 via Rough Trade Records, ma un annuncio dovrebbe arrivare nei prossimi giorni: nel frattempo la loro pagina Wikipedia riporta il nome di “A Sympathy For Life” come nuovo album con uscita prevista per il prossimo 22 ottobre.

Photo Credit: Bruce from Sydney, Australia, CC BY 2.0, via Wikimedia Commons