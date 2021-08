GUARDA IL VIDEO DI “MORE”, IL NUOVO SINGOLO DEI LOW

Il prossimo 10 settembre, via Sub Pop Records, i Low pubblicheranno il loro tredicesimo LP, “Hey What”, in arrivo a tre anni esatti di distanza dal suo predecessore, “Double Negative”.

Prodotto da BJ Burton, il nuovo album vede il gruppo di Duluth concentrato sulla sua musica, rimanendo fuori dalla mischia e mantenendo la sua fede nel trovare nuovi modi per esprimere la discordia e la gioia di essere vivi e nel trasformare la dualità dell’esistenza in inni da condividere. In questi dieci pezzi le ineffabili, familiari armonie di Alan Sparhawk e Mimi Parker rompono con accurati strati di suono distorto.

Oggi la band del Minnesota condivide un nuovo singolo, “More” e qui sotto potete vedere il relativo video diretto da Julie Casper Roth.

Vi ricordiamo inoltre che i Low presenteranno il loro nuovo LP anche in Italia con un’unica data prevista per giovedì 12 maggio 2022 al Teatro Duse di Bologna.

Photo Credit: Dirk Haun, CC BY 2.0, via Wikimedia Commons