Accidenti, la fanciulla ci piace sempre di più. Mazey Haze annuncia il suo EP di debutto, atteso per ottobre, e nel frattempo ecco “Headspin”, la nuova anticipazione che è come zucchero filato per noi.

Always Dancing by Mazey Haze

Arpeggi delicati in apertura, con la sua voce dolcissima e poi ecco la ritmica che entra e porta vigore al brano che però sembra sempre fluttuare sopra le nostre teste, coinvolgente eppure nello stesso tempo onirico e suggestivo. Altra perla!

Listen & Follow

Mazey Haze: Facebook