GUARDA LIAM GALLAGHER LIVE PER I PER I LAVORATORI DEL NHS ALLA O2 ARENA DI LONDRA

Liam Gallagher ha fatto il suo ritorno dal vivo ieri sera con uno spettacolo per i lavoratori del NHS alla O2 Arena di Londra.

Lo show, che ha segnato il primo concerto pubblico dell’ex Oasis in diciotto mesi, è stato fatto proprio per i lavoratori del NHS per i loro sforzi durante la pandemia di coronavirus e ha segnato la prima di due serate sold-out nel locale.

Da notare l’esecuzione di “Go Let It Out”. È stata la prima volta che ha eseguito il brano degli Oasis come solista e la prima volta in assoluto che veniva riproposto live dal 2002.

Ecco la tracklist:

‘Hello’

‘Morning Glory’

‘Columbia’

‘Wall of Glass’

‘Halo’

‘Shockwave’

‘Paper Crown’

‘Why Me? Why Not’

‘Stand By Me’

‘Fade Away’

‘Greedy Soul’

‘The River’

‘Once’

ENCORE: ‘Go Let It Out’

‘Acquiesce’

‘Supersonic’

‘Cigarettes & Alcohol’

‘Roll With It’

‘Live Forever’

ENCORE 2: ‘Wonderwall’

Photo: Thesupermat / CC BY-SA