Dopo aver pubblicato, via 4AD, il loro sesto album “As Long As You Are“, lo scorso ottobre, i Future Islands ritornano oggi con materiale inedito.

La band synth-pop di Baltimora ha infatti condiviso oggi un nuovo singolo, “Peach”, che potete ascoltare qui sotto.

Vi ricordiamo inoltre che il gruppo statunitense sarà in Italia nel mese di marzo 2022: l’unico appuntamento con loro è previsto per domenica 6 al Fabrique di Milano.

Photo Credit: Justin Flythe