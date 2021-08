I ROLO TOMASSI RITORNANO CON IL NUOVO SINGOLO “CLOAKED”

A distanza di oltre tre anni dal loro quinto album, “Time Will Die And Love Will Bury It”, uscito a marzo 2018 via Holy Roar Records, i Rolo Tomassi tornano a farsi sentire con nuovo materiale.

La band mathcore di Sheffield, che nel frattempo ha firmato un contratto con la eOne, ha condiviso l’inedito “Cloaked” e qui sotto potete vedere il relativo video diretto da David Gregory e James Morgan.

“David e James, che hanno lavorato al video, ci hanno davvero aiutato a dare vita ai temi della canzone”, ha detto il tastierista e cantante James Spence. “La narrazione visualizza il processo di cambiamento dentro di noi con ogni nuova esperienza che abbiamo. I temi del dualismo e dell’identità sono esplorati attraverso i colori contrastanti e i movimenti dei personaggi.”

Photo Credit: chersland, CC BY 2.0, via Wikimedia Commons