IL NUOVO SINGOLO DI COLLEEN GREEN SI CHIAMA “SOMEONE ELSE”

Manca ormai meno di un mese all’uscita di “Cool”, il quarto album di Colleen Green, in uscita il prossimo 10 settembre via Hardly Art a distanza di oltre sei anni dal precedente, “I Want To Grow Up”.

La musicista indie-pop californiana lo ha registrato in diversi studi a Los Angeles insieme al produttore Raphael Gordon (The Strokes, Regina Spektor).

Dice la statunitense del suo nuovo singolo: “Questa canzone parla di doppi standard all’interno di una relazione e di come possono andare in entrambe le direzioni. Si tratta di venire a patti con te e come ti senti realmente riguardo a qualcosa e assumerti la responsabilità di come ciò ti influenza. Si tratta di riprendere il potere in una relazione unilaterale e non lasciare che qualcun altro detti la tua felicità. Riguarda le scelte e l’atto di farle.”

Photo Credit: Paul Hudson from United Kingdom, CC BY 2.0, via Wikimedia Commons