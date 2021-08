IL TERZO ALBUM DI BEDOUINE ESCE A OTTOBRE. ASCOLTA IL SINGOLO “THE WAVE”

Ottime notizie da parte di Bedouine che ha annunciato oggi il suo terzo album, “Waysides” (pre-order), in uscita il prossimo 15 ottobre via The Orchard a distanza di oltre due anni dal suo sophomore, “Bird Songs Of A Killjoy“.

Il disco è stato registrato e prodotto dalla stessa Azniv Korkejian con l’aiuto di Gus Seyffert (Beck, Michael Kiwanuka, Dr Dog) e vede la presenza di Mike Andrews (Donnie Darko score), del batterista Josh Adams e del violoncellista Gabriel Noel.

Il primo estratto si chiama “The Wave” e lo potete ascoltare qui sotto.

“Questo pezzo parla della perdita di una cara amica, in particolare dell’ondata di emozioni a cui cerco di rassegnarmi quando penso alla sua prematura assenza”, dice la folk-singer siriana di stanza a Los Angeles del suo nuovo singolo.

Poi aggiunge: “Lei era una persona che aveva un rapporto semplice con la vita e con il vivere. Mi sono spesso chiesta: “Perché lei e non io?” Stavo cercando di mettere in pratica le cose che stavo imparando, di arrendermi alla paura e al dolore… e alla paura del dolore. Non ci ho lavorato completamente. Scrivere “The Wave” è stato un promemoria per provare i miei sentimenti. In un momento di tale perdita collettiva, immagino che ci siano persone là fuori che potrebbero relazionarsi. È catartico condividere.”

“Waysides” Tracklist:

1. The Solitude

2. It Wasn’t Me

3. I Don’t Need The Light

4. Easy

5. You Never Leave Me

6. The Wave

7. This Machine

8. Forever Everette

9. Sonnet 104

10. Songbird