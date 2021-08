PARQUET COURTS: SETTIMO LP A OTTOBRE. IL NUOVO SINGOLO è “WALKING AT A DOWNTOWN PACE”

A quasi tre anni e mezzo dal loro sesto LP, “Wide Awake!”, i Parquet Courts ritorneranno il prossimo 22 ottobre, via Rough Trade Records, con un nuovo full-length, “Sympathy For Life” (pre-order).

La press-release ci fa sapere che il nuovo album è stato ispirato dalla cultura dance con influenze come i club di New York, i Primal Scream e i Pink Floyd.

Dice il frontman Austin Brown del loro nuovo lavoro: “”Wide Awake!” era un disco che potevi mettere su a una festa. “Sympathy For Life” è influenzato dalla festa stessa. Storicamente, alcuni incredibili dischi rock sono stati realizzati mescolandosi nella cultura della musica dance – dai Talking Heads a “Screamadelica”. Il nostro obiettivo era portarla nella nostra musica. Ognuno di noi, nella sua vita personale, è andato a più feste da ballo. O meglio prima della pandemia, cioè quando è stato realizzato questo disco.”

Le canzoni sono uscite durante delle jam session improvvisate che la band post-punk di NYC ha registrato insieme ai produttori Rodaidh McDonald (The XX, Hot Chip) e John Parish (PJ Harvey, Aldous Harding, Dry Cleaning).

Il nuovo singolo si chiama “Walking At A Downtown Pace” e qui sotto potete vedere il relativo video diretto da Daniel Arnold.

“Sympathy For Life” Tracklist:

1. Walking At A Downtown Pace

2. Black Widow Spider

3. Marathon of Anger

4. Just Shadows

5. Plant Life

6. Application Apparatus

7. Homo Sapien

8. Sympathy For Life

9. Zoom Out

10. Trullo

11. Pulcinella