STU LARSEN IN ITALIA A INIZIO SETTEMBRE

E’ sempre un piacere ritrovare Stu Larsen.

Il folk-singer australiano tornerà in Italia a presentare il suo terzo LP, “Marigold”, uscito nell’aprile dello scorso anno via Nettwerk, con cinque nuove date in solo previste per l’inizio di settembre: Larsen suonerà a Verona, Ferrara, Parma, Terni e Cesena.

Tutte le date saranno gratuite a eccezione di quella estense, mentre sarà obbligatorio il green pass per accedere a tutti i concerti.

Questo il programma:

Giovedì 2 Settembre 2021

Verona, Mura Festival 2021 / Bastione San Bernardino – circonvallazione Maroncelli

Ingresso gratuito

Venerdì 3 Settembre 2021

Ferrara, Comfort Festival / Parco G. Bassani

Palco A.R.M.O.N.I.A. by Slow Music, ore 18:05 e 20:35

Biglietti disponibili su Ticketmaster, Ticketone e Vivaticket

Sabato 4 Settembre 2021

Parma, Ossigeno / Parco Bizzozero

Ingresso gratuito

Domenica 5 Settembre 2021

Terni, Baravai / Anfiteatro Romano – via del Vescovado, 7

Ingresso gratuito

Martedì 7 Settembre 2021

Cesena, Rocca Malatestiana – via Cia degli Ordelaffi, 8

Ingresso gratuito