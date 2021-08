VIDEO: INDIGO DE SOUZA

Il secondo album di Indigo De Souza, “Any Shape You Take”, vedrà la luce il prossimo 27 agosto via Saddle Creek a distanza di tre anni dal suo debutto full-length, “I Love My Mum”.

Registrato al Betty’s, lo studio di Silvan Esso, a Chapel Hill, il sophomore della musicista del North Carolina è stato prodotto dalla stessa Indigo insieme a Brad Cook (Bon Iver, Waxahatchee).

Il suo nuovo singolo si chiama “Hold U” e qui sotto potete vedere il relativo video diretto da Honey Simone e Garnet Fisher.

Un brano dai toni indie-pop riflessivi che cattura la natura vibrante della musica della statunitense: un pezzo melodico e godibile!

