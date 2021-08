ASCOLTA “PENLOP”, IL SECONDO ASSAGGIO DAL NUOVO ALBUM DEI SAINT ETIENNE

I Saint Etienne hanno condiviso il secondo singolo dal nuovo album “I’ve Been Trying to Tell You”. Basato su un campione rallentato di “Joy” dei The Lightning Seeds, “Penlop” si muove creando una situazione ipnotica e romantica.

“‘Penlop’ è una delle mie canzoni preferite dell’album“, dice Bob Stanley dei Saint Etienne. “La voce di Sarah mi fa pensare a una guida turistica, che ti porta in giro per i tuoi ricordi semisconosciuti della fine degli anni 90. La produzione di Pete su questo brano è meravigliosa, mi piace il modo in cui si spalanca alla fine, come qualcuno che irrompe dal passato nel presente“.

“I’ve Been Trying to Tell You” esce il 10 settembre via Heavenly. Collegato al disco c’è anche un vero e proprio film che sarà presentato in anteprima al Southbank Center di Londra il 3 settembre, come parte della serie “The Films of Saint Etienne”, rassegna che durerà fino al 5 settembre.