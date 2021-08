LOTIC ANNUNCIA IL SECONDO LP. GUARDA IL VIDEO DEL SINGOLO “COME UNTO ME”

A oltre tre anni dal suo debutto full-length, “Power”, realizzato dalla compianta Tri-Angle Records, Lotic annuncia oggi i dettagli del suo nuovo LP, “Water” (pre-order), in uscita il prossimo 29 ottobre via Houndstooth.

J’Kerian Morgan, l’artista statunitense di stanza a Berlino che si nasconde dietro a questo progetto elettronico, dice del suo sophomore: “Questo è il disco che avrei sempre voluto scrivere. Questo sembra il mio arrivo come artista.”

Ad anticipare l’uscita ci pensa il singolo “Come Unto Me” e qui sotto potete vedere il relativo video diretto da Matt Lambert.

Dice Lotic del video: “1.8 milioni di africani sono morti nel Middle Passage; i loro corpi furono gettati nell’Atlantico. Se le loro cellule fossero state in grado di adattarsi a questo nuovo ecosistema, prosperare e moltiplicarsi, forse una nuova gloriosa cultura e storia sarebbe stata possibile.”

“Water” Tracklist:

1. Wet

2. Emergency

3. Come Unto Me

4. Changes

5. Always You

6. Apart

7. A Plea

8. Oblivious

9. Diamond