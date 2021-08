NICK CAVE & THE BAD SEEDS ANNUNCIANO “B-SIDES & RARITIES PART II”, ATTESO PER FINE OTTOBRE

Nick Cave & The Bad Seeds annunciano “B-Sides & Rarities Part II”, il tanto atteso seguito di “B-Sides & Rarities” del 2005, in uscita il 22 ottobre (pre-order) in doppio vinile, doppio CD, doppio CD deluxe e su tutte le piattaforme digitali.

“B-Sides & Rarities Part I and Part II” verranno anche pubblicati insieme in un Box Set in Edizione Limitata di 7 Vinili che include 83 brani e un libretto di materiale esclusivo.

“B-Sides & Rarities Part II” è stato compilato da Nick Cave e Warren Ellis, e contiene 27 brani rari e inediti usciti tra il 2006 e il 2020, incluse le prime registrazioni di “Skeleton Tree”, “Girl In Amber” e “Bright Horses”.

La canzone in precedenza mai pubblicata, “Vortex”, è ora disponibile in streaming. Tratta da “B-Sides & Rarities Part II”, è stata scritta e registrata nel 2006 da Nick Cave, Warren Ellis, Martyn Casey e Jim Sclavunos e poiché la band non è mai stata in grado di definirla come Grinderman o Bad Seeds, rimase inedita.



L’originale “B-Sides & Rarities Part I” è uscito nel 2005 era stato compilato da Mick Harvey ed era comprensivo di 56 tracce tra cui rarità, outtakes, cover e B-sides uscite tra il 1988 e il 2005. Questa è la prima volta che l’album viene reso disponibile in vinile.

“Mi è sempre piaciuto l’originale B-Sides & Rarities più di ogni altro nostro album. È l’unico album che ascolterei volentieri. Sembra più rilassato, anche un po’ insensato in alcuni punti, ma con belle canzoni ovunque. C’è anche qualcosa, nella piccolezza di certe canzoni che è più vicino al loro spirito originale. B-Sides & Rarities Part II continua questa strana e bellissima raccolta di canzoni perdute dei The Bad Seeds. Amo il lato finale dell’ultimo disco perché rivela i piccoli e fragili inizi di alcune delle mie canzoni preferite dei Bad Seeds. ‘Waiting For You’ completa di una particolare traccia ritmica, una splendida ‘Life Per Se’ ritenuta troppo triste per Skeleton Tree, e ‘Earthlings’ che alcuni considerano la traccia più bella delle sessioni di Ghosteen.” E’ Nick Cave stesso a commentare così la nuova pubblicazione.

Credit photo: Cat Stevens